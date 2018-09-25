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15 человек до сих пор не нашли: под посольством РФ требуют расследовать исчезновения в Крыму


фото: radiosvoboda
Под посольством России в Киеве проходит акция "Клубок нераспутанных дел", в рамках которой активисты требуют от Кремля расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Активистов и других лиц, неравнодушных к исчезновениям людей на оккупированном полуострове, собрала руководитель организации "Крым SOS" Тамила Ташева.

Она отметила, что акция проходит ежемесячно и посвященная насильственным исчезновениям крымчан на полуострове. В частности, в течение всего времени аннексии в Крыму были похищены 44 человека. Пятнадцать из них сейчас находятся неизвестно где.

По ее словам, каждое это дело тянется до президента России Владимира Путина, именно он ответственен за похищение людей и за то, что эти дела не расследуют.

В частности, расследуется дело крымского татарина, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эрвина Ибрагимова. Его еще в мае 2016 года похитили двое людей в форме российских дорожных инспекторов. О местонахождении мужчины ничего не известно.

 

 

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