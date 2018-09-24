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Известный бренд вывел на подиум моделей с тремя грудями

Скандальный бренд одежды GCDS устроил в Милане провокационный показ: моделям сделали тройной бюст

Об этом пишет The Sun.

На Неделе моды в Милане бренд GCDS решил удивить гостей. Модели, которые представили коллекцию, выходили на подиум с тремя грудями.

Создатели хотели показать эволюцию человечества в будущем. Этим элементом бренд хотел показать, как изменится женщина.

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