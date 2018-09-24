Известный бренд вывел на подиум моделей с тремя грудями
24 сентября, 2018, 13:18
Скандальный бренд одежды GCDS устроил в Милане провокационный показ: моделям сделали тройной бюст
Об этом пишет The Sun.
На Неделе моды в Милане бренд GCDS решил удивить гостей. Модели, которые представили коллекцию, выходили на подиум с тремя грудями.
Создатели хотели показать эволюцию человечества в будущем. Этим элементом бренд хотел показать, как изменится женщина.
- Напомним, бренд нижнего белья HommeMystere выпустил коллекцию бюстгальтеров для мужчин.
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