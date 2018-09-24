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Японец создал кубик Рубика, который собирает себя сам

Японский инженер показал разработанный им кубик Рубика, который может самостоятельно себя собирать

Описание устройства появился на сайте DMM.make.

В основе кубика лежат вращательный сегмент устройства, механизм с моторами а также микроконтроллеры поворота по осям и аккумулятор.

 

При этом инженер не раскрывает технические характеристики устройства - неизвестно, как кубик отслеживает повороты того или иного цветового сегмента, может понимать их местоположение в выключенном виде и какая максимальная скорость автоматической сборки.

 

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