Военный эксперт рассказал, чем важен переход украинских кораблей из Черного моря в Азовское
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
По его словам, эта база формируется для того, чтобы более эффективно управлять имеющимися в государстве военно-морскими силами. Важность этойго, военного обстоятельства возникла в связи с обострением ситуации в Азовском море.
"Для того был заведен старый корабль управления" Донбасс "и будет формироваться база, система связи и т.п ... Но вопрос другой заключается в военно-политическом аспекте, который является важным стратегическим скорее, потому что впервые наши корабли прошли по так называемой экономической зоне русских в Крыму, прошли под "керченским" мостом и все это происходило на основании договора 2003 года, который был подписан между Россией и Украиной", - отметил Романенко.
При этом, россияне не смогли противодействовать украинским кораблям, потому что это имеет очень серьезные последствия. Ведь по международному морскому законодательству действия россиян могли бы приравнять к пиратству, к нарушению морского права.
"Поэтому это было важно для украинского государства - усиливать свои возможности и конвоировать корабли, которые идут к нам от моста в порты", - добавил Романенко.
- В это воскресенье, 23 сентября, украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" зашли в Азовское море через Керченский пролив.
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