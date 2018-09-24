Военный эксперт рассказал, чем важен переход украинских кораблей из Черного моря в Азовское

24 сентября, 2018, 21:43

Переход двух судов ВМС "Донбасс" и “Корец” из Черного в Азовское море важен для формирования военно-морской базы в этом регионе

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, эта база формируется для того, чтобы более эффективно управлять имеющимися в государстве военно-морскими силами. Важность этойго, военного обстоятельства возникла в связи с обострением ситуации в Азовском море.

"Для того был заведен старый корабль управления" Донбасс "и будет формироваться база, система связи и т.п ... Но вопрос другой заключается в военно-политическом аспекте, который является важным стратегическим скорее, потому что впервые наши корабли прошли по так называемой экономической зоне русских в Крыму, прошли под "керченским" мостом и все это происходило на основании договора 2003 года, который был подписан между Россией и Украиной", - отметил Романенко.

При этом, россияне не смогли противодействовать украинским кораблям, потому что это имеет очень серьезные последствия. Ведь по международному морскому законодательству действия россиян могли бы приравнять к пиратству, к нарушению морского права.

"Поэтому это было важно для украинского государства - усиливать свои возможности и конвоировать корабли, которые идут к нам от моста в порты", - добавил Романенко.