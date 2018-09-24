Венгерские паспорта на Закарпатье: движение Украины в НАТО и ЕС угрожают замедлить

24 сентября, 2018, 08:57

Венгрия "вступится за права венгерской общины на Закарпатье" после того, как в базу "Миротворца" попали личные данные четырех местных депутатов и заместителя мэра пограничного города Чоп

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сіярто, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что Венгрия и в дальнейшем заинтересована в добрых отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы оскорбительные нападки сыпались на закарпатских венгров.

В частности, страна обещает ответные меры, если украинская сторона вышлет венгерского консула. Впрочем, этого еще можно избежать.

Сиярто считает, что в последнее время в Украине ужесточились антиугорские настроения", что связано с подготовкой к проведению президентских и парламентских выборов.

По его словам, украинские спецслужбы начали активно заниматься определенными членами венгерской общины в Закарпатье; в интернете появился призыв выступить против лиц с двойным гражданством; участились нападки на венгерских дипломатов; неоднократно "приглашали на собеседование" лиц, которые принимают участие в экономических программах за финансирование венгерского правительства.

Впрочем на прошлой неделе, по мнению министра, события зашли слишком далеко", ведь двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону Евросоюза, не может ставить под сомнение такую институцию".

"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради добрых отношений, но станет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали интересные дипломатические принципы", – подытожил Сиярто.

Он добавил, что Венгрия продолжит делать шаги, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.