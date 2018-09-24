Венгерские паспорта на Закарпатье: движение Украины в НАТО и ЕС угрожают замедлить
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сіярто, сообщает "Радио Свобода".
Он отметил, что Венгрия и в дальнейшем заинтересована в добрых отношениях с Украиной, однако не допустит, чтобы оскорбительные нападки сыпались на закарпатских венгров.
В частности, страна обещает ответные меры, если украинская сторона вышлет венгерского консула. Впрочем, этого еще можно избежать.
Сиярто считает, что в последнее время в Украине ужесточились антиугорские настроения", что связано с подготовкой к проведению президентских и парламентских выборов.
По его словам, украинские спецслужбы начали активно заниматься определенными членами венгерской общины в Закарпатье; в интернете появился призыв выступить против лиц с двойным гражданством; участились нападки на венгерских дипломатов; неоднократно "приглашали на собеседование" лиц, которые принимают участие в экономических программах за финансирование венгерского правительства.
Впрочем на прошлой неделе, по мнению министра, события зашли слишком далеко", ведь двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону Евросоюза, не может ставить под сомнение такую институцию".
"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради добрых отношений, но станет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали интересные дипломатические принципы", – подытожил Сиярто.
Он добавил, что Венгрия продолжит делать шаги, которые будут замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Жители Закарпатья с венгерским гражданством начали попадать в базу "Миротворца".
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