В США умер украинский поэт Рубчак
Об этом на своей странице в Facebook написал кинокритик Сергей Трымбач.
По его словам, мужчина скончался в больнице Нью-Джерси, в возрасте 83 лет. О печальную весть критику рассказала жена Марьяна Рубчак.
"Отошел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший приятель, с которым в течение почти десятилетия дружил. Эта дружба была мне за честь. Последние годы Богдан с женой жил в Бунтоні (Нью-Джерси). Его дом и сердце были открыты к миру, он знал цену словам и умел, как чародей, их оживлять", - подчеркнул Трымбач.
Рубчак был автором многочисленных поэтических сборников, среди которых: "Каменный сад" (Нью-Йорк-Чикаго, 1956), "Лучезарная измена" (Нью-Йорк-Чикаго, 1960;), "Девушка без страны" (Нью-Йорк-Чикаго, 1963), "Личная Клио" (Нью-Йорк: В-во Нью-Йоркской Группы, 1967) и другие.
С 1948 года преподавал в Рутґерському и в Иллинойском университетах США.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине