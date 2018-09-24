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В США умер украинский поэт Рубчак


фото: litakcent
23 сентября скончался выдающийся украинский поэт, профессор Иллинойского университета Богдан Рубчак

Об этом на своей странице в Facebook написал кинокритик Сергей Трымбач.

По его словам, мужчина скончался в больнице Нью-Джерси, в возрасте 83 лет. О печальную весть критику рассказала жена Марьяна Рубчак.

"Отошел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший приятель, с которым в течение почти десятилетия дружил. Эта дружба была мне за честь. Последние годы Богдан с женой жил в Бунтоні (Нью-Джерси). Его дом и сердце были открыты к миру, он знал цену словам и умел, как чародей, их оживлять", - подчеркнул Трымбач.

Рубчак был автором многочисленных поэтических сборников, среди которых: "Каменный сад" (Нью-Йорк-Чикаго, 1956), "Лучезарная измена" (Нью-Йорк-Чикаго, 1960;), "Девушка без страны" (Нью-Йорк-Чикаго, 1963), "Личная Клио" (Нью-Йорк: В-во Нью-Йоркской Группы, 1967) и другие.

С 1948 года преподавал в Рутґерському и в Иллинойском университетах США.

 

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