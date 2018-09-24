 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В "Вест Хэме" поиздевались над Ярмоленко, после его эпического промаха


фото: REUTERS
Одноклубники Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма" пошутили над украинцем, после его промаха в матче против "Челси"

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

Ярмоленко в игре чемпионата Англии против "Челси" мог принести "Вест Хэма" победу. В конце матча украинец с близкого расстояния бил головой, но не попал в ворота. После игры в раздевалке лондонского клуба футболисты приклеили его фото с квадратной головой и подписью Yarma?

Матч между "Вест Хэмом" и "Челси" завершился нулевой ничьей.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать