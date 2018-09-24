В "Вест Хэме" поиздевались над Ярмоленко, после его эпического промаха
24 сентября, 2018, 16:11
Одноклубники Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма" пошутили над украинцем, после его промаха в матче против "Челси"
Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
Ярмоленко в игре чемпионата Англии против "Челси" мог принести "Вест Хэма" победу. В конце матча украинец с близкого расстояния бил головой, но не попал в ворота. После игры в раздевалке лондонского клуба футболисты приклеили его фото с квадратной головой и подписью Yarma?
Матч между "Вест Хэмом" и "Челси" завершился нулевой ничьей.
- В предыдущем матче чемпионата Англии Ярмоленко забил первые два гола за "Вест Хэм" и принес команде победу над "Эвертоном".
- Ярмоленко после игры Лиги Европы в Лондоне между "Ворсклой" и "Арсеналом", поддержал полтавских футболистов.
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