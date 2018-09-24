В Одессе 11-летний мальчик погиб от удара током на крыше вагона

24 сентября, 2018, 18:59

На станции Одесса-Застава-1 поразило током 11-летнего мальчика, забравшегося на вагон поезда

Вследствие поражения ребенок погиб на месте, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что трагедия произошла 22 сентября. На вагоне отправлявшегося поезда находились трое детей. Двое мальчиков успели спрыгнуть. Третий получил смертельные травмы.

Уже после прибытия поезда на станцию Одесса-Порт тело ребенка обнаружил дежурный по переезду. Погибшему было 11 лет.

В целом, как отметили в "Укрзализныце", с начала 2018 года травмы на железной дороге получили 433 человека, в том числе 256 – со смертельным исходом.

Среди травмированных - 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 - травмированы смертельно. Вследствие поражения электрическим током с начала года травмировано 25 посторонних граждан, из них 13 - смертельно. Среди травмированных - 10 детей в возрасте до 16 лет, из них четверо погибли.