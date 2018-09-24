В Нигерии пираты похитили гражданина Украины и еще 11 моряков

24 сентября, 2018, 10:49

Вблизи побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна, в том числе гражданина Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Среди похищенных также - граждане Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии и Боснии. Моряков похитили 22 сентября. Судно, на котором они находились, следовало из города Лагос в порт Харкорт.

По данным Нигерийского агентства морского управления и безопасности, семеро из похищенных - из Филиппин, остальные - по одному гражданину других указанных стран.