В Киеве поймали банду иностранцев, которые грабили квартиры
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киева.
По сообщению, правоохранители отрабатывали оперативную информацию о деятельности группы лиц, которая "специализировалась" на квартирных кражах. Они задержали воров после совершения двух преступлений с вещественными доказательствами.
"Один из них остался на улице, а трое за несколько минут проникли до двух квартир, откуда похитили деньги и мобильные телефоны. На выходе из дома они заметили правоохранителей, поэтому быстро сели в автомобили и начали убегать", - отмечается в сообщении.
Воры во время бегства повредили 2 припаркованных авто. Злоумышленниками оказались граждане другого государства, полиция изъяла у них набор отмычек.
"Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато два уголовных производства по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчинам грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, какие советы дают специалисты, чтобы уберечься от квартирных краж.
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