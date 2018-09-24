В древних бабочек были челюсти, - ученые

24 сентября, 2018, 12:10

В горах на севере Германии археологи откопали останки древних бабочек. Судя по находкам, у них были челюсти

Об этом говорится в материале Science Advances.

Недавно археологам удалось обнаружить в скалах на севере Германии ископаемые чешуйки, покрывающие крылья, тела и лапки древних бабочек, на которых удалось разглядеть узор в форме "елочки". Это открытие свидетельствует о том, что у предков современных бабочек были челюсти.

Большинство семей бабочек с твердыми чешуйками обладает мандибулами, так что наличие челюстей у древних насекомых является вполне закономерной. Исследования других чешуй - полых и с выемками, говорит о том, что у этих насекомых также был ротовой хоботок.

В пользу этого свидетельствуют также следы пыльцевых зерен и фитопланктона, возраст которых составляет примерно 200 миллионов лет. Это странно, потому что цветковые растения появились в этой области значительно позже - от 160 до 140 миллионов лет назад. Вероятно, хоботок помогал сохранять влагу, что очень важно в условиях засушливого климата: с его помощью бабочка собирал каплевидные выделения из растений.