В древних бабочек были челюсти, - ученые
Об этом говорится в материале Science Advances.
Недавно археологам удалось обнаружить в скалах на севере Германии ископаемые чешуйки, покрывающие крылья, тела и лапки древних бабочек, на которых удалось разглядеть узор в форме "елочки". Это открытие свидетельствует о том, что у предков современных бабочек были челюсти.
Большинство семей бабочек с твердыми чешуйками обладает мандибулами, так что наличие челюстей у древних насекомых является вполне закономерной. Исследования других чешуй - полых и с выемками, говорит о том, что у этих насекомых также был ротовой хоботок.
В пользу этого свидетельствуют также следы пыльцевых зерен и фитопланктона, возраст которых составляет примерно 200 миллионов лет. Это странно, потому что цветковые растения появились в этой области значительно позже - от 160 до 140 миллионов лет назад. Вероятно, хоботок помогал сохранять влагу, что очень важно в условиях засушливого климата: с его помощью бабочка собирал каплевидные выделения из растений.
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