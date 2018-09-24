Устранение Асада - вопрос времени, - постпред США в ООН

24 сентября, 2018, 09:37

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что отстранение президента Сирии Башара Асада от власти - это лишь вопрос времени

Об этом Хейли завила в интервью CBS.

"Трудно представить Сирию с Асадом у власти. Сейчас он, я думаю, останется при власти. Конечно, США не пытаются что заставить его уйти. Но мы не думаем, что останется. Ни в коем случае сирийский народ этого не позволит.

Хейли также отметила, что Асад не может рассчитывать на длительную иностранную поддержку.

"Не может быть, чтобы иранцы, россияне или кто-то другой думали, что иметь с ним дело - хорошая вещь. Поэтому я думаю, что его отстранение - это вопрос времени", - добавила постоянный представитель США при ООН.