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Украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив

Во время перехода двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" украинские военные воспользовались услугами керченского лоцмана, однако не платили ему

Об этом 24 сентября рассказал первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов, информируют Крым.Реалии.

"Мы ничего не платили, и вопрос об оплате даже не стоял. Это фейк российских СМИ, потому что с нашей стороны вопрос об оплате не поднимался", – отметил он.

Ранее оккупационные СМИ сообщили, что во время прохода двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" была произведена оплата лоц-службе, расположенной в Керчи.

  • В это воскресенье, 23 сентября, украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” зашли в Азовское море через Керченский пролив.
  • Как заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, переход двух судов ВМС из Черного в Азовское море важен для формирования военно-морской базы в этом регионе.
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