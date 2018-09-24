Украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив

24 сентября, 2018, 22:51

Во время перехода двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" украинские военные воспользовались услугами керченского лоцмана, однако не платили ему

Об этом 24 сентября рассказал первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов, информируют Крым.Реалии.

"Мы ничего не платили, и вопрос об оплате даже не стоял. Это фейк российских СМИ, потому что с нашей стороны вопрос об оплате не поднимался", – отметил он.

Ранее оккупационные СМИ сообщили, что во время прохода двух кораблей Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" была произведена оплата лоц-службе, расположенной в Керчи.