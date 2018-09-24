Украинцев предупредили о заморозках в ближайшие дни
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Заморозки возможны уже ближайшей ночью, но только в западных областях. Больше всего это касается Карпат и околокарпатского региона", - добавила госпожа Диденко.
Циклон будет покидать пределы Украины. 25 сентября еще будет преобладать влажная погода, но существенные осадки маловероятны: возможны небольшие дожди, или умеренные - при порывистом ветре. Ветер остается сильным до штормовых значений: 15-20 м/сек. Также удерживается холодный воздух, днем температура будет колебаться в пределах +10...+16°C. В Карпатах вероятен мокрый снег.
В среду-четверг дни будут без осадков, преимущественно сухие, но будет доминировать холодный воздух. По прогнозу метеоролога, самым теплым днем недели будет пятница, 28 сентября: ожидается солнечная погода, температура повысится до +20°C. В субботу, 29 сентября, снова станет дождливо и похолодает.
В Киеве 25 сентября сохранится влажная погода без сильных или умеренных дождей, порывистый, до штормового ветер. В ночь на 26 сентября в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.
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