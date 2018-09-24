Украинцев предупредили о заморозках в ближайшие дни

24 сентября, 2018, 15:54

В ночь на среду, 26 сентября, в большинстве областей Украины, кроме юга и крайнего запада местами ожидаются заморозки 0...+3°C

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Заморозки возможны уже ближайшей ночью, но только в западных областях. Больше всего это касается Карпат и околокарпатского региона", - добавила госпожа Диденко.

Циклон будет покидать пределы Украины. 25 сентября еще будет преобладать влажная погода, но существенные осадки маловероятны: возможны небольшие дожди, или умеренные - при порывистом ветре. Ветер остается сильным до штормовых значений: 15-20 м/сек. Также удерживается холодный воздух, днем температура будет колебаться в пределах +10...+16°C. В Карпатах вероятен мокрый снег.

В среду-четверг дни будут без осадков, преимущественно сухие, но будет доминировать холодный воздух. По прогнозу метеоролога, самым теплым днем недели будет пятница, 28 сентября: ожидается солнечная погода, температура повысится до +20°C. В субботу, 29 сентября, снова станет дождливо и похолодает.

В Киеве 25 сентября сохранится влажная погода без сильных или умеренных дождей, порывистый, до штормового ветер. В ночь на 26 сентября в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.