 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинцев предупредили о заморозках в ближайшие дни

В ночь на среду, 26 сентября, в большинстве областей Украины, кроме юга и крайнего запада местами ожидаются заморозки 0...+3°C

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Заморозки возможны уже ближайшей ночью, но только в западных областях. Больше всего это касается Карпат и околокарпатского региона", - добавила госпожа Диденко.

Циклон будет покидать пределы Украины. 25 сентября еще будет преобладать влажная погода, но существенные осадки маловероятны: возможны небольшие дожди, или умеренные - при порывистом ветре. Ветер остается сильным до штормовых значений: 15-20 м/сек. Также удерживается холодный воздух, днем температура будет колебаться в пределах +10...+16°C. В Карпатах вероятен мокрый снег.

В среду-четверг дни будут без осадков, преимущественно сухие, но будет доминировать холодный воздух. По прогнозу метеоролога, самым теплым днем недели будет пятница, 28 сентября: ожидается солнечная погода, температура повысится до +20°C. В субботу, 29 сентября, снова станет дождливо и похолодает.

В Киеве 25 сентября сохранится влажная погода без сильных или умеренных дождей, порывистый, до штормового ветер. В ночь на 26 сентября в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать