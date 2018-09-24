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Ученые создали робота, который кровоточит, изображает инсульт и анафилактический шок

В Стэнфордском университете создали робота, который может кровоточить, изображать инсульт и плакать

Об этом пишет Wired.

Робота зовут Хэл. Его создали, чтобы студенты-медики учились оказывать первую помощь.

Зрачки Хэла реагируют на свет как человеческие. Работа можно подключать к капельнице и реанимировать.

В лицо робота встроены специальные механизмы: они позволяют Хэлу выглядеть сердитым, испуганным или выражать другие эмоции. В частности, от него можно услышать крики к маме о помощи или же просьбы к врачам, чтобы его не трогали. Также робот умеет истекать кровью и изображать анафилактический шок.

Разработчики надеются, что Хэл поможет студентам привыкнуть к человеческим реакциям в непредсказуемой ситуации.

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