Ученые создали робота, который кровоточит, изображает инсульт и анафилактический шок
24 сентября, 2018, 16:39
В Стэнфордском университете создали робота, который может кровоточить, изображать инсульт и плакать
Об этом пишет Wired.
Робота зовут Хэл. Его создали, чтобы студенты-медики учились оказывать первую помощь.
Зрачки Хэла реагируют на свет как человеческие. Работа можно подключать к капельнице и реанимировать.
В лицо робота встроены специальные механизмы: они позволяют Хэлу выглядеть сердитым, испуганным или выражать другие эмоции. В частности, от него можно услышать крики к маме о помощи или же просьбы к врачам, чтобы его не трогали. Также робот умеет истекать кровью и изображать анафилактический шок.
Разработчики надеются, что Хэл поможет студентам привыкнуть к человеческим реакциям в непредсказуемой ситуации.
- Напомним, инженеры из Массачусетского технологического института разработали автономных роботов размером с клетку человека для исследования организма, а также диагностики газо- и нефтепроводов.
- Японский дизайнер Масато Такахаши создал робота Big Clapper. Устройство, похожее на томат, поддерживает владельца аплодисментами.
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