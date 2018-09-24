Телеканал "Еспресо" начал съемки проекта "Уникальные церкви Верховинского района"

24 сентября, 2018, 14:25

Телеканал "Эспрессо" начал съемки цикла передач об уникальных церквях Верховинского района Ивано-Франковской области

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Верховинском районе Ивано-Франковской области насчитывается 11 уникальных памятников деревянной церковной архитектуры 17 - начала 20 веков. Все они - действующие, большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии благодаря усилиям местной общины. Люди собирают деньги на ремонт и поддержание культовых сооружений, участвуют в реставрации. Именно поэтому, идея проекта - не только заснять достопримечательности, показав их подлинность, красоту, но и показать, как люди хранят и поддерживают культурное достояние своих предков и как общее дело объединяет общество.

Еще в июне 2013 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были внесены 16 деревянных церквей Карпатского региона: 8 - в Украине и 8 - в Польше. Это стало сенсацией не только в области деревянной архитектуры, но и в целом для Украины, ведь ранее в списке было всего три украинские архитектурные объекты: Софийский собор и Киево-Печерская лавра, ансамбль исторического центра Львова и резиденция митрополитов Буковины и Далмации в Черновцах.

Цикл передач о старинных церквях Верховинского района станет уникальным для Украины, ведь до сих пор никто не снимал таких проектов. Благодаря содействию Украинского культурного фонда телеканал "Еспресо" снимет 11 передач, каждая из которых расскажет об отдельной уникальной церкви Верховинского района, ее истории, отношение людей и историческую значимость.

Смета проекта составил почти 500 тыс. грн. Все расходы взял на себя Украинский культурный фонд, поддержав инициативу ООО "Голдберри" (телеканал "Еспресо").