Судьям Шевченковского суда Киева пришли сообщения с угрозами
Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда.
Отмечается, что сообщения поступали от адресата с именем "Тризуб", которого среди личных контактов судей нет. Каждое сообщение было персонифицировано и содержит имя судьи в адрес которого оно поступало.
"Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением ими дел, которые будут касаться интересов определенного лица", - отметили в пресс-службе.
В частности, аноним пишет судьям, что у человека, в отношении которого рассматривается дело в Шевченковском суде "руки по локоть в крови" и он "не достоин представлять интересы украинского народа". Пользователь отмечает, что знает где живут судьи и на каких машинах ездят, с кем разговаривают по телефону и сколько зарабатывают.
Пресс-служба сообщила, что суд уже обратился в ВСП и Генеральную прокуратуру с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность.
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