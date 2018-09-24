Шотландский комик спровоцировал 4 тысячи разрывов и 17 разводов за 10 дней. Как это случилось

24 сентября, 2018, 14:58

Шотландский комик Дэниел Слосс рассказал, что одно его 20-минутное выступление стало причиной более 4 тысяч разрывов

Об этом сообщает Mirror.

С 11 сентября он работает с Netflix, которая начала транслировать его выступления. В своем шоу Jigsaw, 28-летний мужчина поделился с аудиторией размышлениями об отношениях и родственных душах, и о том, как общество воспринимает одиночек. "Если вы не с кем-то, вы не такие. Если вы не с кем-то, вы неполные. Если вы не с кем-то, вы не цельные", - сказал он.

"В результате мы чувствуем, что нам нужен партнер, чтобы чувствовать себя полноценным - это значит, что многие соглашаются с этим и в конечном итоге оказываются не с тем человеком", - говорит Слосс. "Но, возможно, без этого человека у нас было бы гораздо больше, чем ничего".

После своего выступления комик неожиданно столкнулся со шквалом сообщений с благодарностями и историями в его адрес. Один человек написал: "Привет, Даниэль! Мне 23 года, и я хотел сказать, что вы можете добавить развод после 3-летнего эмоционально нездорового брака в ваш список".

"Я только что закончил смотреть ваше шоу, и у меня возникли сомнения относительно того, принял ли я правильное решение. Однако вопросы и ситуации, которые вы подняли, подтвердили, что я заслуживаю лучшего".

Кто-то другой написал: "Ты можешь добавить еще кого-то в свой список. Смотрел передачу и просто хотел сказать спасибо. Это не тот месседж который ты ждешь получить в развлекательном шоу, но аналогия застряла у меня в голове с тех пор, и ты был прав".

"Это любовное письмо к одиноким людям, которое говорит что лучше быть в одиночестве, чем с кем попало", - написал один из зрителей.

Слоссу поступило так много сообщений, что несколько дней назад он отчитался о 4 тысячах разрывов и 17 разводовах, сообщения о которых он получил.