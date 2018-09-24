 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов, голодающий в российской колонии, стал почетным гражданином Парижа

Об этом мэр столицы Франции Анн Идальго сообщила в своем Twitter.

"Спасибо муниципальному совету, который единогласно проголосовал за присвоение звания почетного гражданина Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии", – написала она.

Депутаты муниципального совета приветствовали свое решение о присуждении звания почетного гражданина Олегу Сенцову аплодисментами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать