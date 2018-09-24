Сенцов стал почетным гражданином Парижа

24 сентября, 2018, 20:18

Украинский режиссер Олег Сенцов, голодающий в российской колонии, стал почетным гражданином Парижа

Об этом мэр столицы Франции Анн Идальго сообщила в своем Twitter.

"Спасибо муниципальному совету, который единогласно проголосовал за присвоение звания почетного гражданина Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии", – написала она.

Депутаты муниципального совета приветствовали свое решение о присуждении звания почетного гражданина Олегу Сенцову аплодисментами.