Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Об этом мэр столицы Франции Анн Идальго сообщила в своем Twitter.
"Спасибо муниципальному совету, который единогласно проголосовал за присвоение звания почетного гражданина Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии", – написала она.
Депутаты муниципального совета приветствовали свое решение о присуждении звания почетного гражданина Олегу Сенцову аплодисментами.
Je remercie le #ConseilDeParis qui a voté à l'unanimité l'attribution de la Citoyenneté d'honneur de #Paris à Oleg #Sentsov. #Paris sera toujours aux côtés des défenseurs des libertés individuelles de la liberté d'expression et de la démocratie. #FreeSentsov pic.twitter.com/2s2eU8jJSH— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 сентября 2018 г.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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