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СБУ зовет Жириновского на допрос в качестве подозреваемого


фото: youtube
СБУ вызвала известного антиукраинскими высказываниями российского политика Владимира Жириновского на допрос в уголовном производстве №12014000000000292 о финансировании терроризма

Повестку о вызове на допрос обнародовала пресс-служба СБУ.

Жириновского вызывают на допрос как подозреваемого. По данным следствия, пдіозрюваний финансировал боевиков террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Гр-н Российской Федерации Жириновский Владимир Вольфович, 25.04.1946 г. р., который проживает по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, 14, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 УПК Украины, Вам необходимо явиться 27 сентября 2018 года в 09:00 в каб. № 716 (г. Киев, ул. Владимирская, 33) к старшему следователю по ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования Главного следственного управления СБУ Македонскому В. П. для вручения сообщения о подозрении, допроса как подозреваемого, предоставления доступа к материалам досудебного расследования, ознакомление с материалами уголовного производства, получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследование в уголовном производстве №12014000000000292 от 24.07.2014, в качестве подозреваемого", - говорится в повестке.

Так, досудебным следствием установлено, что Жириновский создал и возглавил организованную группу, осуществляет материально-техническое обеспечение "ЛНР" и "ДНР". В частности, 7 мая 2014 года в 18:10 путем незаконного пересечения контролируемой Россией украинского участка границы на закрытом КПП "Изварино" в Луганской области при поддержке Жириновского боевикам "ЛНР" передали бронированный автомобиль "Тигр".

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