Самому старому животному планеты 558 млн лет. Ученые нашли его останки
Об этом пишет The Guardian.
Это – ископаемое старейшее известное на сегодня животные. Его относят к организмам с названием дикинсонии. По словам ученых, они населяли планету Земля в эдикарский период.
Эти существа - первые сложные организмы на Земле, хоть ученых их место в эволюционном дереве не волновало. Их считали лишайниками или бактериальными колониями.
Сейчас исследователи смогли подтвердить, что дикинсонии были животными.
"Это именно тот тип и состав жира, который указывает на то, что дикинсонии на самом деле были животными", – рассказал один из авторов исследования Джохен Брокс.
Ископаемое нашел аспирант докторантуры Илья Бобровский на побережье Белого моря. Он брал вертолет, чтобы добраться до отдаленной части света – дома медведей и комаров. Там, он мог найти еще нетронутые органические ископаемые дикинсоний.
"Эти ископаемые расположены в скалах Белого моря высотой 60-100 метров. Мне пришлось висеть на краю скалы на канатах и раскапывать огромные блоки песка, отбрасывать их, смывать песчаник и повторять этот процесс, пока не нашел окаменелость", – отметил Бобровский.
По словам ученых, знание о том, кем были существа эдикарского периода, очень важны. Это дает возможность"понять появление и эволюцию наших ранних предков".
- Напомним, палеонтологи нашли в устье реки Янцзы необычные окаменелости, которым более 550 миллионов лет. Они сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек и других парных конечностей первых многоклеточных животных Земли.
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