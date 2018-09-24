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Российские боевики на Донбассе били из гранатометов по Крымскому и Пескам

24 сентября от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

В том числе российские боевики применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Лебединское. По опорному пункту украинских войск вблизи Гнутова российские оккупанты также вели огонь из минометов 82-го калибра.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не было.

 

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