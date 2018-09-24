Россия работает против интересов США в Украине, - госсекретарь Помпео
Об этом в эфире канала NBC заявил американский государственный секретарь Майк Помпео, передает The Washington Times.
По его словам, администрации Трампа пока не удалось дать отпор многочисленным дестабилизирующим действиям России во всем мире.
В частности, кремлевская власть поддерживает войска сирийского диктатора Башара Асада, аннексировала Крым и начала много других шагов, которые прямо противоречат внешнеполитическим интересам США.
Помпео отметил, что США и Россия имеют общие интересы, в частности борьба с терроризмом, однако добавил, что последняя не является помощником ни на одном из внешнеполитических направлений.
"Они очень сильно отличаются от нас в этом вопросе. Они не оказались полезными в Украине и Сирии. Относительно попыток противодействия вредоносным действиям России в мире: президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но нам это не удалось, по крайней мере - пока", - сказал Помпео.
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