Россия работает против интересов США в Украине, - госсекретарь Помпео

24 сентября, 2018, 08:34

Россия работает против американских интересов в Украине, Сирии и других "горячих точках" мира

Об этом в эфире канала NBC заявил американский государственный секретарь Майк Помпео, передает The Washington Times.

По его словам, администрации Трампа пока не удалось дать отпор многочисленным дестабилизирующим действиям России во всем мире.

В частности, кремлевская власть поддерживает войска сирийского диктатора Башара Асада, аннексировала Крым и начала много других шагов, которые прямо противоречат внешнеполитическим интересам США.

Помпео отметил, что США и Россия имеют общие интересы, в частности борьба с терроризмом, однако добавил, что последняя не является помощником ни на одном из внешнеполитических направлений.

"Они очень сильно отличаются от нас в этом вопросе. Они не оказались полезными в Украине и Сирии. Относительно попыток противодействия вредоносным действиям России в мире: президент пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но нам это не удалось, по крайней мере - пока", - сказал Помпео.