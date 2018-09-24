Россия готовит масштабные учения в Крыму: более 50 самолетов и 10 кораблей

24 сентября, 2018, 11:21

Более полусотни самолетов и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях в оккупированном Крыму и на юге России

Об этом в понедельник, 24 сентября, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев, сообщают "Крим.Реалии".

По его словам, на учениях будут задействованы более 1000 военнослужащих. Кроме того, более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Как сообщил Астафьев, на первом этапе эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской области в оккупированный Крым, где в течение недели они проведут учения по дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота.

"Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения в рамках учений отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационным группировкам условного противника численностью до 30 самолетов ", - говорится в сообщении.