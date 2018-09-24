 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия готовит масштабные учения в Крыму: более 50 самолетов и 10 кораблей


фото: rg
Более полусотни самолетов и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях в оккупированном Крыму и на юге России

Об этом в понедельник, 24 сентября, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев, сообщают "Крим.Реалии".

По его словам, на учениях будут задействованы более 1000 военнослужащих. Кроме того, более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Как сообщил Астафьев, на первом этапе эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской области в оккупированный Крым, где в течение недели они проведут учения по дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота.

"Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения в рамках учений отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационным группировкам условного противника численностью до 30 самолетов ", - говорится в сообщении.

  • Как сообщалось ранее, в сентябре в России прошли учения "Восток-2018", которые стали крупнейшими с 1981 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать