Россия готовит масштабные учения в Крыму: более 50 самолетов и 10 кораблей
Об этом в понедельник, 24 сентября, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев, сообщают "Крим.Реалии".
По его словам, на учениях будут задействованы более 1000 военнослужащих. Кроме того, более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.
Как сообщил Астафьев, на первом этапе эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской области в оккупированный Крым, где в течение недели они проведут учения по дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота.
"Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения в рамках учений отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационным группировкам условного противника численностью до 30 самолетов ", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось ранее, в сентябре в России прошли учения "Восток-2018", которые стали крупнейшими с 1981 года.
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