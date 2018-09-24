 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрэнерго" договорилась с СБУ о защите от кибератак


фото: delo.ua
НЭК "Укрэнерго" подписала со Службой безопасности Украины меморандум о взаимодействии и намерена присоединиться к платформе MISP-UA для борьбы против киберугроз

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Согласно сообщению, работа с MISP-UA даст возможность "Укрэнерго" заблаговременно принимать меры по защите от киберугроз, а не ликвидировать последствия таких атак.

"Имея оперативную информацию об имеющихся или возможных киберугрозах, мы сможем заблаговременно принять меры для защиты нашей системы. Это гораздо эффективнее, чем иметь дело с последствиями кибератак. Рассматриваем присоединение к MISP-UA как важный шаг в части усиления кибербезопасности Укрэнерго и страны в целом", - говорится в сообщении.

К MISP-UA уже присоединились ПАО "Укргидроэнерго", ГП "Антонов", Lіnkos Group (разработчик ПО M.E.Doc), МИД и другие ведомства. Отмечается, что эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать