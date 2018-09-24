"Укрэнерго" договорилась с СБУ о защите от кибератак

24 сентября, 2018, 16:39

НЭК "Укрэнерго" подписала со Службой безопасности Украины меморандум о взаимодействии и намерена присоединиться к платформе MISP-UA для борьбы против киберугроз

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Согласно сообщению, работа с MISP-UA даст возможность "Укрэнерго" заблаговременно принимать меры по защите от киберугроз, а не ликвидировать последствия таких атак.

"Имея оперативную информацию об имеющихся или возможных киберугрозах, мы сможем заблаговременно принять меры для защиты нашей системы. Это гораздо эффективнее, чем иметь дело с последствиями кибератак. Рассматриваем присоединение к MISP-UA как важный шаг в части усиления кибербезопасности Укрэнерго и страны в целом", - говорится в сообщении.

К MISP-UA уже присоединились ПАО "Укргидроэнерго", ГП "Антонов", Lіnkos Group (разработчик ПО M.E.Doc), МИД и другие ведомства. Отмечается, что эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.