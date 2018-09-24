"Укрэнерго" договорилась с СБУ о защите от кибератак
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Согласно сообщению, работа с MISP-UA даст возможность "Укрэнерго" заблаговременно принимать меры по защите от киберугроз, а не ликвидировать последствия таких атак.
"Имея оперативную информацию об имеющихся или возможных киберугрозах, мы сможем заблаговременно принять меры для защиты нашей системы. Это гораздо эффективнее, чем иметь дело с последствиями кибератак. Рассматриваем присоединение к MISP-UA как важный шаг в части усиления кибербезопасности Укрэнерго и страны в целом", - говорится в сообщении.
К MISP-UA уже присоединились ПАО "Укргидроэнерго", ГП "Антонов", Lіnkos Group (разработчик ПО M.E.Doc), МИД и другие ведомства. Отмечается, что эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.
- Ранее отмечалось, что Служба безопасности Украины подписала меморандум с энергетической компанией "Укрэнерго" и ПАО "Укргидроэнерго" для эффективной системы кибербезопасности.
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