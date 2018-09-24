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"Люди Путину неинтересны": сестра Сенцова рассказала, как 5 стран уговаривают Россию освободить политзаключенного


фото: REUTERS
Представители Украины, Франции, Турции, Германии и Канады пытаются повлиять на президента России Владимира Путина с целью освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан в интервью российскому изданию "Медуза".

"Я говорю с очень-очень многими политиками из очень-очень разных стран. И ни у кого из них нет четкого понимания, что еще можно сделать. Сама я тоже уже не представляю, кого еще на этой планете можно подключить к этой теме. Что уже только мы не пробовали, что только не делали. Пока все это абсолютно безрезультатно. Этим занимается не только украинская сторона, но и Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, и Ангела Меркель, и Канада очень активно помогает. Но пока без результатов. Сама я на встречах не всегда и нужна. Мне разве что слезу выдавливать остается. Я не политик и не являюсь частью переговорного процесса", - сказала Каплан.

По словам сестры режиссера, президент России не заинтересовался предложениями обмена Сенцова на нужных России людей. Она также отметила отметила, что Путин отказал матери режиссера в помиловании по собственной прихоти, а не по объективным причинам или требованиям российского законодательства.

"Это была одна из надежд. Это был прекрасный шанс для Путина показать себя добреньким. Но он не пошел этим путем и сделал вид, что для рассмотрения процедуры о помиловании нужно прошение от самого заключенного, что, конечно же, бред. Очень многие выходили без личной просьбы. Проблема в том, что никто не понимает, чего хочет Путин, и это большая проблема. Ему предлагали и людей, но люди ему неинтересны. Пока все печально", - добавила Каплан.

Сестра политзаключенного рассказала, что теперь уже не понимает, что еще может сделать, чтобы повлиять на дело Сенцова.

"Я не надеюсь уже ни на что, я просто делаю, что могу. На данный момент я себя чувствую в страшном тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше. Мы уже всех подняли. До кого еще на этой планете нужно достучаться, кто еще мог бы решить эту проблему, я не знаю. Такое ощущение, что ты разбил себе лоб об стену, а толку ноль. Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", - это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится. Все это, конечно, пугает, потому что Олег - оптимист по жизни. Упаднические настроения и раньше у него проскакивали, но такой безнадеги я еще не видела. Если раньше он писал "может быть", "наверное", то здесь - "я больше не верю", - сказала Каплан.

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