"Люди Путину неинтересны": сестра Сенцова рассказала, как 5 стран уговаривают Россию освободить политзаключенного
Об этом рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан в интервью российскому изданию "Медуза".
"Я говорю с очень-очень многими политиками из очень-очень разных стран. И ни у кого из них нет четкого понимания, что еще можно сделать. Сама я тоже уже не представляю, кого еще на этой планете можно подключить к этой теме. Что уже только мы не пробовали, что только не делали. Пока все это абсолютно безрезультатно. Этим занимается не только украинская сторона, но и Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, и Ангела Меркель, и Канада очень активно помогает. Но пока без результатов. Сама я на встречах не всегда и нужна. Мне разве что слезу выдавливать остается. Я не политик и не являюсь частью переговорного процесса", - сказала Каплан.
По словам сестры режиссера, президент России не заинтересовался предложениями обмена Сенцова на нужных России людей. Она также отметила отметила, что Путин отказал матери режиссера в помиловании по собственной прихоти, а не по объективным причинам или требованиям российского законодательства.
"Это была одна из надежд. Это был прекрасный шанс для Путина показать себя добреньким. Но он не пошел этим путем и сделал вид, что для рассмотрения процедуры о помиловании нужно прошение от самого заключенного, что, конечно же, бред. Очень многие выходили без личной просьбы. Проблема в том, что никто не понимает, чего хочет Путин, и это большая проблема. Ему предлагали и людей, но люди ему неинтересны. Пока все печально", - добавила Каплан.
Сестра политзаключенного рассказала, что теперь уже не понимает, что еще может сделать, чтобы повлиять на дело Сенцова.
"Я не надеюсь уже ни на что, я просто делаю, что могу. На данный момент я себя чувствую в страшном тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше. Мы уже всех подняли. До кого еще на этой планете нужно достучаться, кто еще мог бы решить эту проблему, я не знаю. Такое ощущение, что ты разбил себе лоб об стену, а толку ноль. Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", - это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится. Все это, конечно, пугает, потому что Олег - оптимист по жизни. Упаднические настроения и раньше у него проскакивали, но такой безнадеги я еще не видела. Если раньше он писал "может быть", "наверное", то здесь - "я больше не верю", - сказала Каплан.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональду Трампу, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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