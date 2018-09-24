"Демфорум" начал работу над съемками фильма об Ольгерде Бочковском

24 сентября, 2018, 16:34

Общественная организация "Всеукраинский Демократический Форум" получила грант на создание фильма об Ольгерде Бочковском

Фильм о Бочковском это история одного из многих представителей украинских элит - известных в научных кругах мира, но "стертых" из памяти своего народа.

Команда "Демфорума" уже привлекла к работе над созданием фильма сценаристов, режиссеров, консультантов и других специалистов, которые помогут в реализации проекта. Это будет документальный фильм-биография с элементами журналистского расследования продолжительностью 52 минуты. Он познакомит украинцев с очень известным в Европе и в мире украинским социологом, политологом, этнологом, педагогом, публицистом и общественным деятелем Ольгердом Бочковским. Реализовать проект стало возможно благодаря содействию Украинского культурного фонда.

Главная идея фильма - показать вклад Ольгерда Ипполита Бочковского в изучение процессов зарождения и развития современных наций, анализ нациеобразующих процессов в Европе, Азии, Африке, обеих Америках и даже в Австралии, общепризнанный специалистами.

Бочковский был "адвокатом" украинского вопроса в мире, противодействовал советской пропаганде. В годы Голодомора 1932-33 годов возглавлял Комитет помощи голодающим в Украине. В Европе его считают одним из ведущих европейских специалистов по теории нации и национальных отношений первой половины ХХ века. В Украине его личность и научное наследие неизвестны. Сейчас в процессе утверждения национальной идентичности и европейской принадлежности, для Украины эти вопросы являются крайне важными.

Основой для создания ленты стало изданное в 2018 году многотомное издание "Избранные труды и документы Ольгерда Ипполита Бочковского” (издательство "Дух и Литера"). В придачу к наработке биографов журналисты встретятся с уважаемыми экспертами, посетят архивы, поедут в места, где родился и работал герой фильма для записи свидетельств. Съемки будут происходить в с. Долинское (Херсонская область), в Киеве, Днипре, а также за рубежом в Чехии (г. Прага и Подебрады).

Общественная организация "Демфорум" пригласила к сотрудничеству научных консультантов. К работе присоединятся журналист, историк, член стратегической группы советников при Кабинете министров Украины Мирослав Чех, доктор наук, профессор УКУ Ярослав Грицак, профессор Варшавского Университета, составитель многотомного издания "Избранных трудов и документов" Оля Гнатюк, и другие члены редакционного совета серии произведений "Украина. Европа: 1921-1939": Роман Высоцкий, Марк фон Гаген, Игорь Галагида, Андреа Грациози, Александр Зайцев, Сергей Плохий, Виктор Рыбчук, Франк Сысин и Юрий Шаповал.

Во время съемок будет использовано много архивных документов, научных трудов, хроникальных кадров а также съемок с мест главных событий в жизни героя и уникальных свидетельств современников. Фильм имеет как историческую, так и культурную ценность.

Финалом проекта будет показ фильма на канале ЕспресоTV.

Бюджет проекта составил 1,2 млн грн. Более 80% средств на его реализацию предоставил Украинский культурный фонд.