Пророссийского президента Молдовы Додона отстранили от должности
Об этом сообщает молдавское издание Point.md.
Определение Конституционного суда страны связана с отказом Додона утвердить на должности министров ряд кандидатов, предложенных премьер-министром. Теперь решение суда позволяет председателю парламента как исполняющему обязанности президента подписать указ о назначении новых руководителей министерств.
На предыдущей неделе депутаты ДПМ обратились в Конституционный суд из-за того, что Игорь Додон повторно отказался назначить Николая Черенка (на должность министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды) и Сильвию Раду на должность министра здравоохранения, труда и соцзащиты).
Ранее Додона уже отстраняли от выполнения сложбових обязанностей, в частности, за отказ назначить министра обороны.
Игорь Додон известен своей пророссийской позицией. Так, он заявлял, что не допустит вступления страны в НАТО, а также был намерен наградить российских оккупантов молдавского Приднестровья государственными наградами. Кроме того, Додон осудил заявление парламента Молдавии о необходимости вывода из Приднестровья российских войск.
Осенью 2017 года депутаты парламента Молдовы от проевропейской Либеральной партии начали сбор подписей за импичмент президента Додона.
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