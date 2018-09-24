Пророссийского президента Молдовы Додона отстранили от должности

24 сентября, 2018, 12:40

В понедельник, 24 сентября, Конституционный суд Республики Молдова удовлетворил запрос группы депутатов Демократической партии Молдовы о приостановлении президентских полномочий Игоря Додона

Об этом сообщает молдавское издание Point.md.

Определение Конституционного суда страны связана с отказом Додона утвердить на должности министров ряд кандидатов, предложенных премьер-министром. Теперь решение суда позволяет председателю парламента как исполняющему обязанности президента подписать указ о назначении новых руководителей министерств.

На предыдущей неделе депутаты ДПМ обратились в Конституционный суд из-за того, что Игорь Додон повторно отказался назначить Николая Черенка (на должность министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды) и Сильвию Раду на должность министра здравоохранения, труда и соцзащиты).

Ранее Додона уже отстраняли от выполнения сложбових обязанностей, в частности, за отказ назначить министра обороны.

Игорь Додон известен своей пророссийской позицией. Так, он заявлял, что не допустит вступления страны в НАТО, а также был намерен наградить российских оккупантов молдавского Приднестровья государственными наградами. Кроме того, Додон осудил заявление парламента Молдавии о необходимости вывода из Приднестровья российских войск.

Осенью 2017 года депутаты парламента Молдовы от проевропейской Либеральной партии начали сбор подписей за импичмент президента Додона.