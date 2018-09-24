Представитель Украины в ООН объяснил, почему переговоры относительно Донбасса надо перенести из Минска
Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает “Прямой”
Он отметил, что Беларусь все время голосует в ООН против любых идей и предложений украинской стороны, даже если они не касаются конфликта с Россией.
“Мне кажется что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - подчеркнул Ельченко.
По его словам, так называемый нейтралитет Беларуси в такой ситуации выглядит очень странно, так же как и заверения в том, что Минск - лучшее место для переговоров.
"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые депутатские группы у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку с Минске в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генеральной Ассамблеи", - подытожил Ельченко.
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