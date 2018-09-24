Представитель Украины в ООН объяснил, почему переговоры относительно Донбасса надо перенести из Минска

24 сентября, 2018, 09:19

Украинской стороне стоит подумать о переносе переговоров относительно Донбасса в другую страну, ведь Беларусь все время голосует против предложений Украины в ООН

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает “Прямой”

Он отметил, что Беларусь все время голосует в ООН против любых идей и предложений украинской стороны, даже если они не касаются конфликта с Россией.

“Мне кажется что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, так называемый нейтралитет Беларуси в такой ситуации выглядит очень странно, так же как и заверения в том, что Минск - лучшее место для переговоров.

"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые депутатские группы у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку с Минске в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генеральной Ассамблеи", - подытожил Ельченко.