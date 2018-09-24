 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Представитель Украины в ООН объяснил, почему переговоры относительно Донбасса надо перенести из Минска

Украинской стороне стоит подумать о переносе переговоров относительно Донбасса в другую страну, ведь Беларусь все время голосует против предложений Украины в ООН

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает “Прямой

Он отметил, что Беларусь все время голосует в ООН против любых идей и предложений украинской стороны, даже если они не касаются конфликта с Россией.

“Мне кажется что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана. Если еще можно понять голосование Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, так называемый нейтралитет Беларуси в такой ситуации выглядит очень странно, так же как и заверения в том, что Минск - лучшее место для переговоров.

"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые депутатские группы у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку с Минске в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генеральной Ассамблеи", - подытожил Ельченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать