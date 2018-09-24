Посол объяснил, почему Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны
Об этом заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в комментарии "Европейской правде".
Он пояснил, что проект резолюции по Порошенко был зарегистрирован в горсовете Вероны еще в декабре прошлого года. И это было сделано по инициативе лидера молодежного крыла партии "Лига севера", известной пророссийским направлением.
"Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии "Лига севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", - подчеркнул Перелыгин.
По его словам, почетное гражданство президенту, как и бесплатный вход для украинских граждан в музеи города, были идеями предыдущего состава горсовета. А вот Кремлю не дает покоя успешное продвижение Украины.
"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", - отметил Перелыгин.
Он добавил, что ведущие итальянские СМИ подавали эту новость, цитируя украинскую позицию под общим названием "Режиссура Кремля – Веронское выполнение или марионетки Путина".
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