Польша планирует построить канал, который позволит судам обходить воды России

24 сентября, 2018, 16:24

Польша планирует построить новый канал, который соединит Вислинский залив с Гданьским. Благодаря каналу в морской порт Эльблонга смогут заходить крупные суда, минуя территориальные воды России

Об этом заявил председатель партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, сообщает "Польское радио".

По его словам, строительство судоходного канала в Вислинской косе покажет, что "времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно, а что нет на польской территории, закончились". Он отметил, что "первая лопата" под каналом в Вислинской косе будет вырыта еще во время нынешней избирательной кампании.

"Когда мы впервые приняли это решение, россияне сразу заявили, что открывают возможность для входа кораблей в Калининградский залив. Но потом оказалось, что это можно делать с их разрешения, как это всегда было с ними", - заявил он.

Качиньский сообщил, что этот канал важен экономически для Эльблонга и для части Варминско-Мазурского воеводства вокруг этого города. По его мнению, построение канала окончательно сбросит с Польши любые остатки статуса зависимой государства.

Кроме этого, Качиньский раскритиковал построение "Северного потока" и "Северного потока-2" и подчеркнул, что нет никакой экологической безопасности в строительстве канала через Вислинскую косу.

"Это (Северные потоки, - ред.) широкомасштабное нарушение в Балтийском море экологической безопасности, а тут угрозы (при рытье канала, - ред.) нет никакой", - сказал Качиньский.

Россия заявляет, что решение польского правительства построить канал - политическое и угрожает экологии и экономике региона.