Польша планирует построить канал, который позволит судам обходить воды России
Об этом заявил председатель партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, сообщает "Польское радио".
По его словам, строительство судоходного канала в Вислинской косе покажет, что "времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно, а что нет на польской территории, закончились". Он отметил, что "первая лопата" под каналом в Вислинской косе будет вырыта еще во время нынешней избирательной кампании.
"Когда мы впервые приняли это решение, россияне сразу заявили, что открывают возможность для входа кораблей в Калининградский залив. Но потом оказалось, что это можно делать с их разрешения, как это всегда было с ними", - заявил он.
Качиньский сообщил, что этот канал важен экономически для Эльблонга и для части Варминско-Мазурского воеводства вокруг этого города. По его мнению, построение канала окончательно сбросит с Польши любые остатки статуса зависимой государства.
Кроме этого, Качиньский раскритиковал построение "Северного потока" и "Северного потока-2" и подчеркнул, что нет никакой экологической безопасности в строительстве канала через Вислинскую косу.
"Это (Северные потоки, - ред.) широкомасштабное нарушение в Балтийском море экологической безопасности, а тут угрозы (при рытье канала, - ред.) нет никакой", - сказал Качиньский.
Россия заявляет, что решение польского правительства построить канал - политическое и угрожает экологии и экономике региона.
- Строительство "Северного потока-2" между Германией и Россией вызывает немало критики как в Европе, так и внутри самой Германии.
- Противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии. К слову, вице-спикер Сената Польши заявил, что остановить строительство газопровода могут только американские санкции.
- Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится из-за возможной потери статуса главного транзитного государства для российского газа в ЕС. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что потери для Украины могут составлять $3 млрд ежегодно.
- Напомним, что в конце июля компания Nord Stream 2 уже начала укладывать первые трубы в Германии в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2".
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