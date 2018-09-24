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Подал в отставку заместитель генпрокурора США, расследующий вмешательство России, - СМИ

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о вероятном вмешательстве РФ в американские выборы, подал в отставку

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, Розенштейн сообщил о своем решении главе аппарата Белого дома Джону Келли.

Розенштейн принял это решение, поскольку президент США Дональд Трамп планирует его уволить.

Ранее The New York Times сообщило, что Розенштейн предложил тайно записывать разговоры президента Трампа. Сам заместитель генпрокурора США данную информацию опроверг.

  • Напомним, суд присяжных признал бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта виновным в неуплате налогов.
  • Манафорта признали виновным по восьми пунктам, связанным с финансовыми махинациями.
  • 14 сентября стало известно, что экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.
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