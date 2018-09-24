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Парламентарии с оптимизмом воспринимают новый состав НКРЕКП

Председатель Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Александр Домбровский дал оценку новому составу НКРЕКП

Об этом он заявил в рамках слушаний в комитете "100 дней работы обновленной НКРЕКП. Стала комиссия более профессиональная и независимая".

"Я прежде всего считаю, что нужно сегодня поблагодарить полном состава НКРЕКП за то, что они пришли на заседание комитета, понимая, что дискуссия будет очень непростая. Закон начал работать закон о независимом регуляторе. Потому что закон дает не только права, закон дает и ответственность. и закон обязывает, чтобы работа регулятора была прозрачной, публичной. и хотя сегодняшние слушания, с моей точки зрения, достаточно оптимистичными с точки зрения того, что мы движемся вперед ", - сказал Домбровский.

Председатель Комитета отметил, что задачей комитета было обсудить сложные и часто манипулятивные вопросы.

"Я хочу поблагодарить за критический, достаточно критический, но профессиональный разговор, и за профессиональную позицию регулятора. Мы с оптимизмом смотрим на команду, которая сегодня есть в НКРЕКП", - отметил Домбровский.

Он призвал политиков воздержаться от спекуляций на тарифной теме накануне президентских и парламентских выборов.

"Мы заходим в год выборов президента страны, парламентских выборов. Он очень уж политизирован, а будет еще заполитизованиший. И мне очень бы не хотелось, я убежден, что такая позиция и моих коллег по комитету, чтобы мы делали стоп реформам в энергетическом секторе. потому что будет много популизма, потому что будет много обещаний ", - сказал председатель парламентского комитета ТЭК.

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