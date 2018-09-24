 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Объявлены победители масштабных спортивных соревнований с препятствиями "ЕБШ GAMEZ 2018". Событие

В Одессе состоялись третьи в истории спортивные игры с препятствиями "ЕБШ GAMEZ 2018"

В сентябре прошли третьи спортивные игры с препятствиями "ЕБШ GAMEZ 2018" с полосой препятствий нового формата длиной 100 м и максимальной высотой 6 м. Мероприятие ежегодно объединяет спортивных энтузиастов со всей Украины с целью популяризации массового спорта. Следующие соревнования состоятся весной 2019 года. Об этом сообщают организаторы соревнований.

В этом году игры прошли в одесском Дворце спорта. Задача участников - добраться до финиша через полосу препятствий, которая ежегодно меняется и не повторяется для каждых соревнований. Испытания длились 12 часов, за это время трасу преодолевали 46 спортсменов: 33 парня и 13 девушек. Боролись за медали в том числе чемпионы Украины и Европы в разных видах спорта. 

Призовые места заняли шестеро участников. Победитель прошлых "ЕБШ GAMEZ 2017" Александр Погребняк - тренер по функциональному тренингу и чемпион по тайскому боксу - в этих играх занял второе место, уступив первенство Роману Онищенко - кроссфит атлету. Третье место среди мужчин занял Герман Кононов (кроссфит атлет, работает в IT). Среди женщин призовые места распределили: 1-е место - Татьяна Выцуп (хореограф-постановщик и тренер по танцам); 2-е - Маргарита Кривко (ранее профессионально занималась легкой атлетикой, участвует в марафонах); 3-е - Валентина Фомишкина (тренер и сооснователь фитнес студии Bodyzone, призер трейлраннинг соревнований).

"ЕБШ GAMEZ" - всеукраинские масштабные спортивные игры с препятствиями нового формата. Это спортивные соревнования с очень сложными и коварными заданиями на силу, выносливость и ловкость: со всем набором классических спортивных упражнений - поднятие тяжестей, отжимания, прыжки и т.п. В подобных играх в других странах участвуют как профессиональные спортсмены, так и энтузиасты, ведущие активный и здоровый образ жизни. На "ЕБШ GAMEZ" также не было ограничений для участников.

Испытания проходили в два этапа: квалификация и финал. На нынешних играх все начиналось с прыжков по наклонным подиумам, трапеции, балансирования между боксерскими грушами, рукоходов, пегбордов и канатов. Из парней только шестеро прошли эту трассу с препятствиями, из девушек - трое. Эти финалисты покоряли более сложные силовые задания: Air Bike, упражнения с гирями, Slamball, берпи с прыжком через тумбу, гребной тренажер. 

Как рассказала одна из победительниц Таня Выцуп: "Я решила принять участие за 4 дня до игр. Это был хороший вызов самой себе. Но после того, как я понаблюдала за парнями со стороны и увидела уровень сложности - коленки начали дрожать, но внутренний азарт и мое "хочу" никуда не делись. В финале был присед с гирей 24 кг 50 раз, это половина моего собственного веса, мне казалось, что она просто прибьет меня к земле".

Перед "ЕБШ GAMEZ" организаторы проводили бесплатные тренировочные классы для подготовки к соревнованиям, без разглашения информации об ожидаемых препятствиях. "Мы очень переживали за участников игр, чтобы все остались в игре, когда впервые увидят полосу препятствий перед стартом. Все препятствия мы придумываем сами, каждый раз готовимся и тестируем их на себе. Планируем, чтобы проект вырос в большое спортивное шоу и покорил сердца любителей спорта и активного образа жизни", - поделилась планами организатор Игр и соосновательница спортхаба ЕБШ Юлия Шум. По ее информации, следующие Игры пройдут уже через 6-7 месяцев - весной 2019 г. в Киеве. Уже началась подготовка новой полосы препятствий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать