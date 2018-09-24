24 сентября, 2018, 13:18

В Одессе состоялись третьи в истории спортивные игры с препятствиями "ЕБШ GAMEZ 2018"

В сентябре прошли третьи спортивные игры с препятствиями "ЕБШ GAMEZ 2018" с полосой препятствий нового формата длиной 100 м и максимальной высотой 6 м. Мероприятие ежегодно объединяет спортивных энтузиастов со всей Украины с целью популяризации массового спорта. Следующие соревнования состоятся весной 2019 года. Об этом сообщают организаторы соревнований.

В этом году игры прошли в одесском Дворце спорта. Задача участников - добраться до финиша через полосу препятствий, которая ежегодно меняется и не повторяется для каждых соревнований. Испытания длились 12 часов, за это время трасу преодолевали 46 спортсменов: 33 парня и 13 девушек. Боролись за медали в том числе чемпионы Украины и Европы в разных видах спорта.

Призовые места заняли шестеро участников. Победитель прошлых "ЕБШ GAMEZ 2017" Александр Погребняк - тренер по функциональному тренингу и чемпион по тайскому боксу - в этих играх занял второе место, уступив первенство Роману Онищенко - кроссфит атлету. Третье место среди мужчин занял Герман Кононов (кроссфит атлет, работает в IT). Среди женщин призовые места распределили: 1-е место - Татьяна Выцуп (хореограф-постановщик и тренер по танцам); 2-е - Маргарита Кривко (ранее профессионально занималась легкой атлетикой, участвует в марафонах); 3-е - Валентина Фомишкина (тренер и сооснователь фитнес студии Bodyzone, призер трейлраннинг соревнований).

"ЕБШ GAMEZ" - всеукраинские масштабные спортивные игры с препятствиями нового формата. Это спортивные соревнования с очень сложными и коварными заданиями на силу, выносливость и ловкость: со всем набором классических спортивных упражнений - поднятие тяжестей, отжимания, прыжки и т.п. В подобных играх в других странах участвуют как профессиональные спортсмены, так и энтузиасты, ведущие активный и здоровый образ жизни. На "ЕБШ GAMEZ" также не было ограничений для участников.

Испытания проходили в два этапа: квалификация и финал. На нынешних играх все начиналось с прыжков по наклонным подиумам, трапеции, балансирования между боксерскими грушами, рукоходов, пегбордов и канатов. Из парней только шестеро прошли эту трассу с препятствиями, из девушек - трое. Эти финалисты покоряли более сложные силовые задания: Air Bike, упражнения с гирями, Slamball, берпи с прыжком через тумбу, гребной тренажер.

Как рассказала одна из победительниц Таня Выцуп: "Я решила принять участие за 4 дня до игр. Это был хороший вызов самой себе. Но после того, как я понаблюдала за парнями со стороны и увидела уровень сложности - коленки начали дрожать, но внутренний азарт и мое "хочу" никуда не делись. В финале был присед с гирей 24 кг 50 раз, это половина моего собственного веса, мне казалось, что она просто прибьет меня к земле".

Перед "ЕБШ GAMEZ" организаторы проводили бесплатные тренировочные классы для подготовки к соревнованиям, без разглашения информации об ожидаемых препятствиях. "Мы очень переживали за участников игр, чтобы все остались в игре, когда впервые увидят полосу препятствий перед стартом. Все препятствия мы придумываем сами, каждый раз готовимся и тестируем их на себе. Планируем, чтобы проект вырос в большое спортивное шоу и покорил сердца любителей спорта и активного образа жизни", - поделилась планами организатор Игр и соосновательница спортхаба ЕБШ Юлия Шум. По ее информации, следующие Игры пройдут уже через 6-7 месяцев - весной 2019 г. в Киеве. Уже началась подготовка новой полосы препятствий.