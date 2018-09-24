24 сентября, 2018, 21:08

Нападающий ПСЖ Неймар подарил свою футболку мальчику, который выбежал на поле во время матча чемпионата Франции между парижской командой и Ренном

Об этом сообщает Goal.

Мальчик подбежал к Неймару, идущему на замену. Встретив своего кумира, юный фанат расчувствовался и не сумел сдержать слез. Впоследствии подбежали стюрады и попытались оттащить мальчика, но Неймар не позволил им это сделать.

В сопровождении звезды парень дошел почти до скамейки запасных ПСЖ, где Неймар осуществил его мечту - подарил свою футболку. Не сдерживая эмоций, парнишка покинул поле.

Матч завершился победой ПСЖ над Ренном со счетом 3:1.