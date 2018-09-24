Невозможно делать вид, что все хорошо, - Луценко хочет аудита НАБУ

24 сентября, 2018, 07:59

По мнению руководства Генпрокуратуры, Национальное антикоррупционное бюро не демонстрирует результатов работы

Об этом в эфире одного из каналов заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Укринформ".

Он назвал бессмысленным противостояние между Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. По его мнению, председатель НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий должны найти способ общения и работы ради общественного интереса".

"Кто бы и как к кому не относился с силовых структур, они должны в сотрудничестве добиваться общественного результата. Никто старшим в доме не может быть. Старшим является только закон, а руководители должны общаться", - подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, эффективность Сытника, как председателя НАБУ, можно оценить в единственный способ - провести открытый, объективный аудит работы этих двух структур.

"Если дело действительно персонально в Ситнику, значит надо эту проблему решать. Если вопросы есть, скажем, к законности функционирования механизма, наверное, надо поправить. Но дальше делать вид, что все хорошо уже невозможно", - подытожил Луценко.