Не НЛО, а детское порно: стало известно, почему ФБР тайно закрыло солнечную обсерваторию

24 сентября, 2018, 11:20

6 сентября ФБР тайно закрыло обсерваторию в штате Нью-Мексико, не назвав причин. Выяснилось, что дело не касается НЛО (как предполагали конспирологические теории), а объект заработает 24 сентября

Как пишет Washington Post, вместо зеленых человечков ФБР расследовало дело о детской порнографии. По предварительной версии, уборщик обсерватории использовал Wi-Fi для загрузки и распространения запрещенного контента. Сейчас он арестован.

Обсерватория не работала около двух недель, и в течение этого времени вход в помещение дворца был запрещен всем сотрудникам и посетителям, а на сайте учреждения появилась надпись "Солнечная обсерватория временно закрыта".

Однако о причинах закрытия долгое время ничего не было известно. Ранее шериф города рассказал изданию NewsWeek, что на месте работало ФБР и отказалось говорить причины. За отсутствие пояснений относительно закрытия обсерватории с пятью крупными телескопами, местные жители начали придумывать конспирологические теории.

"ФБР отказывается рассказывать нам, что происходит. Нас просили оказать содействие в эвакуации ", - сказал местный шериф Бенни Хаус изданию. "ФБР там было. Каковы их цели никто не говорит ".

В других обсерваториях тогда отметили, что, несомненно, заметили бы что-то необычное возле закрытой местности. К тому же, территория вокруг обсерватории все еще открыта в радиусе больше мили, поэтому "конспирологам ловить там нечего".

Но местные жители все равно считали, что обсерваторию могли закрыть за высадку пришельцев. По старой-новой легенде, именно в штате Нью-Мексико в городе Розуэлл в 1947 году якобы совершил посадку НЛО, но это "конечно же скрывается американскими госслужащими и силовыми структурами". По словам управляющей обсерватории Шери Ліфсон, "местная власть знает об этой ситуации и действует по указанию ФБР".

Уже с 24 сентября работа обсерватории возобновится в обычном режиме. При этом на территории заведения какое-то время будет работать охрана, ведь из-за ажиотажа вокруг закрытия на ее территорию попытались попасть несколько человек. Кроме того, ассоциация ожидает, что после открытия в научный центр будет дополнительный приток посетителей.

Директор обсерватории Джеймс Макатир, комментируя ситуацию для Washington Post, еще раз исключил версию об инопланетянах. Таким же образом на вопрос и ответил официальный представитель ФБР Фрэнк Фишер.