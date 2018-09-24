Нападение пиратов на судно в Нигерии: среди членов экипажа трое украинцев
Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщила пресс-служба Минстерства иностранных дел Украины.
Как отмечается, в результате нападения пиратами захвачены 12 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины.
"Сейчас судно находится на стоянке в районе г. Порт Харкорт с 7 членами команды (в том числе двое граждан Украины), которые находятся на судне. Посольству Украины в Нигерии поручено установить контакт с судовладельцем (оператором) судна и нигерийскими правоохранительными органами с целью получения информации о принятых мерах по освобождению захваченного украинского моряка, а также – с двумя гражданами Украины, которые остались на судне с целью оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МИД также сообщили, что дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Нигерии.
- Напомним, у побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна, в том числе гражданина Украины
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