На Закарпатье обнаружили 39 человек с двойным гражданством
Об этом заявил представитель Чопского пограничного отряда Артем Олейник, сообщает "Mukachevo.net".
По его словам, в прошлом году таких случаев было 49.
"В этом году мы зафиксировали уже 39 случаев предъявления гражданами Украины паспортов других государств. В прошлом году было 49 случаев. В 90% случаях – это паспорта Венгрия, все остальное – Словакии, Румынии и даже Израиля", - заявил он.
Отмечается, что в таких случаях пограничники составляют протоколы об административном правонарушении и отправляют их в суд. Вместе с тем, изъять паспорта пограничники не имеют право, потому что на это нет законных на то оснований.
Кроме этого, Чопский пограничный отряд отвечает только за часть границы в пределах Закарпатья. По другую – Мукачевский пограничный отряд.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
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