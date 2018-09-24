На Закарпатье обнаружили 39 человек с двойным гражданством

24 сентября, 2018, 12:59

В 90% случаев - это паспорта Венгрии, все остальные - Словакии, Румынии и даже Израиля

Об этом заявил представитель Чопского пограничного отряда Артем Олейник, сообщает "Mukachevo.net".

По его словам, в прошлом году таких случаев было 49.

"В этом году мы зафиксировали уже 39 случаев предъявления гражданами Украины паспортов других государств. В прошлом году было 49 случаев. В 90% случаях – это паспорта Венгрия, все остальное – Словакии, Румынии и даже Израиля", - заявил он.

Отмечается, что в таких случаях пограничники составляют протоколы об административном правонарушении и отправляют их в суд. Вместе с тем, изъять паспорта пограничники не имеют право, потому что на это нет законных на то оснований.

Кроме этого, Чопский пограничный отряд отвечает только за часть границы в пределах Закарпатья. По другую – Мукачевский пограничный отряд.