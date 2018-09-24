На Сумщине врач требовал у участника ООС взятку за получение инвалидности

24 сентября, 2018, 22:12

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке председателя одного из городских врачебно-квалификационных комиссий Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что чиновник требовал с местного жителя – участника операции Объединенных сил ‒ неправомерную выгоду в размере 140 тысяч гривен.

В такую сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и не создание препятствий для получения группы инвалидности, на которую тот имел законное право.

Правоохранители задержали врача в рабочем кабинете во время получения очередной части взятки в размере 56 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.