 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе ранены трое бойцов ВСУ, потери оккупантов - 8 человек

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины обострилась, однако оставалась полностью контролируемой: противники 35 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 13 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорськ, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное и Лебединское.

Оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российские наемники использовали минометы калибра 82 мм для обстрелов вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганське, Шумы, Южное и Майорск.

Позиции возле Луганского и Новолуганського накрыли огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении враги применили тяжелое вооружение больше всего – 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутового были обстреляны из вооружения БМП.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, четырех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще четверо - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня российские наемники успели трижды обстрелять украинские позиции, в том числе – из тяжелого вооружения. По опорным пунктам вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного - из минометов 120-го калибра.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать