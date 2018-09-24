На Донбассе ранены трое бойцов ВСУ, потери оккупантов - 8 человек

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины обострилась, однако оставалась полностью контролируемой: противники 35 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 13 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорськ, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное и Лебединское.

Оккупанты били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российские наемники использовали минометы калибра 82 мм для обстрелов вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганське, Шумы, Южное и Майорск.

Позиции возле Луганского и Новолуганського накрыли огнем из минометов 120-го калибра. По позициям у этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении враги применили тяжелое вооружение больше всего – 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутового были обстреляны из вооружения БМП.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, четырех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще четверо - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня российские наемники успели трижды обстрелять украинские позиции, в том числе – из тяжелого вооружения. По опорным пунктам вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного - из минометов 120-го калибра.