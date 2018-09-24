Митинг в Берегове: участники требуют выслать венгерских консулов из Украины

24 сентября, 2018, 17:00

В Берегове под посольство Венгрии митингующие принесли воздушный шарик в виде бутылки из под шампанского и плакаты с просьбой выслать всех консулов Венгрии из Украины

Об этом сообщает "Mukachevo.net".

Участники акции во главе с Василием Вовкуновичем (ВО "Свобода") обратились к украинскому правительству с просьбой обратить внимание на антиукраинскую политику соседнего государства.

"Венгрия подло реализует план автономизации и последующего отсоединения Закарпатья, используя для этого дипломатические миссии, которые фактически превратились в центры массовой паспортизации украинцев", - говорится в обращении.

Митингующие требуют остановить деятельность венгерского консульства в Берегове. По их словам, оно превратилось в инструмент реализации антиукраинской политики.

"Очевидно, что такая деятельность проводится в угоду врагу украинского народа - Путину.В., который руководит венгерскими лидерами", - отметили они в сообщении.

В завершение пикета его участники возложили к дверям консульства увеличенную копию венгерского паспорта.