Митинг в Берегове: участники требуют выслать венгерских консулов из Украины
Об этом сообщает "Mukachevo.net".
Участники акции во главе с Василием Вовкуновичем (ВО "Свобода") обратились к украинскому правительству с просьбой обратить внимание на антиукраинскую политику соседнего государства.
"Венгрия подло реализует план автономизации и последующего отсоединения Закарпатья, используя для этого дипломатические миссии, которые фактически превратились в центры массовой паспортизации украинцев", - говорится в обращении.
Митингующие требуют остановить деятельность венгерского консульства в Берегове. По их словам, оно превратилось в инструмент реализации антиукраинской политики.
"Очевидно, что такая деятельность проводится в угоду врагу украинского народа - Путину.В., который руководит венгерскими лидерами", - отметили они в сообщении.
В завершение пикета его участники возложили к дверям консульства увеличенную копию венгерского паспорта.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегове консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывало держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение в НАТО.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это.
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