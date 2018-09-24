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"Мисс Украина - 2018" лишена звания, потому что она оказалась миссис

"Мисс Украина - 2018" дисквалифицирована и лишена звания за предоставление недостоверной информации о своем семейном положении и отсутствии детей

Об этом заявила Виктория Киосе на пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает "Укринформ".

По ее словам, участница Вероника Дидусенко нарушила условия договора и правила проведения национального конкурса красоты "Мисс Украина". Согласно правилам конкурса, среди других требований, участницы не должны состоять в браке в прошлом и на момент проведения конкурса, а также в них не должно быть детей.

"Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не состояла в браке и не имеет детей. В связи с этим тем же составом жюри будет переизбрана "Мисс Украина - 2018" , - отметила Киосе.

Исполнительный директор оргкомитета добавила, что аналогичные правила и на конкурсе "Мисс Мира", в котором принимает участие победительница украинского конкурса. Киосе сообщила, что имя новой победительницы объявят в воскресенье, 30 сентября.

В свою очередь, юридический консультант Массе Найем отметил, что организаторы могут подавать в суд на девушку, которая предоставила недостоверную информацию для компенсации финансовых потерь в связи с ситуацией.

Он также добавил, что в случае участия Дидусенко в конкурсе "Мисс Мира" и ее разоблачение там Украину могли дисквалифицировать.

Напомним, что 20 сентября в конкурсе красоты "Мисс Украина - 2018" победила киевлянка Вероника Дидусенко. Она должна была представить Украину на "Мисс Мира" в Китае.

 

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