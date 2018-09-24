"Мисс Украина - 2018" лишена звания, потому что она оказалась миссис
Об этом заявила Виктория Киосе на пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает "Укринформ".
По ее словам, участница Вероника Дидусенко нарушила условия договора и правила проведения национального конкурса красоты "Мисс Украина". Согласно правилам конкурса, среди других требований, участницы не должны состоять в браке в прошлом и на момент проведения конкурса, а также в них не должно быть детей.
"Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не состояла в браке и не имеет детей. В связи с этим тем же составом жюри будет переизбрана "Мисс Украина - 2018" , - отметила Киосе.
Исполнительный директор оргкомитета добавила, что аналогичные правила и на конкурсе "Мисс Мира", в котором принимает участие победительница украинского конкурса. Киосе сообщила, что имя новой победительницы объявят в воскресенье, 30 сентября.
В свою очередь, юридический консультант Массе Найем отметил, что организаторы могут подавать в суд на девушку, которая предоставила недостоверную информацию для компенсации финансовых потерь в связи с ситуацией.
Он также добавил, что в случае участия Дидусенко в конкурсе "Мисс Мира" и ее разоблачение там Украину могли дисквалифицировать.
Напомним, что 20 сентября в конкурсе красоты "Мисс Украина - 2018" победила киевлянка Вероника Дидусенко. Она должна была представить Украину на "Мисс Мира" в Китае.
Читайте также
-
-
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
18 сентября, 2018 Премия "Эмми"-2018: 7 лучших сериалов и шоу
-
14 сентября, 2018 Бограч и Кровавая Маричка
Читайте также
-
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
18 сентября, 2018 Премия "Эмми"-2018: 7 лучших сериалов и шоу