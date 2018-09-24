Месси установил еще один невероятный рекорд
24 сентября, 2018, 10:52
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей в чемпионате Испании среди иностранцев
Об этом сообщает As.
Аргентинец вышел на первое место по количеству матчей среди легионеров в Ла Лиге. Сыгран 23 сентября матч против "Жироны" стал для Месси 423-м в Примере. В этих матчах аргентинец забил 388 голов. Один из них аргентинец отправил в ворота "Жироны", с которой "Барселона" сыграла вничью 2:2.
До этого рейтинг из 422 матчами возглавлял бразильский экс-защитник "Севильи" и "Барселоны" Дани Алвес, который сейчас выступает за французский ПСЖ.
- На прошлой неделе Лионель Месси стал первым футболистом, который сделал восемь хет-триков в Лиге чемпионов.
- Месси не попал в финальную тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.
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