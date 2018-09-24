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Макрон пригласил Лукашенко в Париж, когда туда приедет Трамп, - СМИ


фото: REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны

Об этом сообщил депутат национальной ассамблеи Франции, президент группы французско-белорусской дружбы Кристоф Лежен, передает белорусское издание UDF.BY.

По данным издания, на Лукашенко ждут в Париже 11 ноября. Президент Беларуси свое участие пока не подтвердил.

В целом на международную мемориальную церемонию у Триумфальной арки приглашены более 120 высоких иностранных гостей, среди них более 80 глав государств и правительств стран-участниц Первой мировой войны, представителей европейских институтов, ООН и тому подобное. После церемонии высокие гости завтракать в Елисейском дворце.

Известно, что церемонии уже согласился принять участие президент США Дональд Трамп.

11 ноября во Франции отмечают День перемирия между бывшими врагами. В этот день в 1918 году было подписано Компьенское соглашение о прекращении военных действий между Антантой и Германией во французском регионе Пикардия вблизи города Компьен. Традиционно французский лидер посещает Елисейские Поля, чтобы возложить цветы к мемориалу неизвестному солдату перед Триумфальной аркой. Празднование с руководителями всех стран-участниц войны запланировано впервые.

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