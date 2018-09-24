Магера рассказал, что ЦИК обновили с нарушением процедуры
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
"Когда законопроект вносится в Верховную Раду и на следующий день голосуется, и когда председатель ВР законопроект расписывает сразу на четыре комитета, прекрасно понимая, что лишь один из них рассмотрит, тут имеет место нарушение статьи 89 Конституции, второй момент, когда другие субъекты права законодательной инициативы лишены не только возможности внести альтернаивний законопроект, но и возможности внести предложения и поправки по результатам первого чтения в существующий законопроект, что в свою очередь нарушает статью 93-в Конституции Украины", - отметил Магера.
Следовательно, по его словам, речь идет о нарушениях в части процедурных, а не материальных вопросов, и это может быть в дальнейшем основанием для признания закона неконституционным.
В свою очередь руководитель ОО "Опора" Ольга Айвазовская также отметила, что парламент должен вернуться к этому Закону, ведь он был принят с нарушением регламента, в частности.
"На самом деле, в отношении порядка внесения изменений в Закон о ЦИК были допущены нарушения, которые создают определенные проблемы на перспективу. Хотя, к счастью, именно голосование об увольнении 13 членов комиссии, назначении новых и поименное голосование были выполнены по букве закона и в соответствии с регламентом", - сказала Айвазовская.
- Напомним, 18 сентября, Верховная Рада приняла законопроект №9090 о внесении изменений в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".
- 20 сентября депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение членов Центральной избирательной комиссии.
- Спустя Рада проголосовала за назначение нового состава Центральной избирательной комиссии.
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