Конкурс "Еспресо. Выбор читателей" провел голосование за лучшие книги на Форуме издателей

24 сентября, 2018, 12:10

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" представила книги, что вышли в финал, на Форуме издателей во Львове. Посетители форума могли проголосовать за лучшую книгу, заполнив анкету на стенде премии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финал "Еспресо. Выбор читателей" вышли три книги для взрослых. Сразу две книги представлены издательством "Meridian Czernowitz" - "Интернат" Сергея Жадана и "Любовники юстиции" Юрия Андруховича.

"Это разные книги. Одна - о войне, другая - об истории, выдуманные и реальные факты. Очень хотелось бы, чтобы они набрали равное количество голосов и две книги заняли первое место", - сказал Святослав Маранцева, президент издательства "Meridian Czernowitz".

За победу борется еще одно издание - "Третья кабинка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко. Книга увидела свет благодаря издательству "Нора-Друк".

Тройка финалистов номинации "Литература для детей" так же представлена ​​различными по тематике и форме книгами. В финал конкурса "Еспресо. Выбор читателей" вышли такие детские книги: "Дремучий лес" Анастасии Лавренишин (Издательство "Фонтан сказок"), "Моя Ба" Татьяны Стус (Издательство "Ранок") и "MOX NOX" Тани Малярчук ( "Издательство старого Лева »).

"Формирование культурного развития, культурного инстинкта читателя - это очень важно, и такие рейтинги однозначно этому способствуют. Очень хорошо, что они появляются. Хотелось бы, чтобы их было больше, ведь таким образом читатели узнают больше о книгах", - рассказала Наталья Коваль, директор департамента детской литературы издательства "Ранок".

Напоминаем, далее эстафету подхватят библиотеки и уже в октябре проведут голосование среди читателей.