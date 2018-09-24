Ко "Дню Диалога" мы собрали более 200 проблемных вопросов, которые существуют в местных громадах, - Кличко

24 сентября, 2018, 18:16

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко открыл XIV Украинский муниципальный форум, который проходит в Тернополе

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

"На нынешнем "Дне Диалога" мы обсуждаем результаты и вызовы реформе местного самоуправления, бюджетному обеспечению территориальных громад. А также - законодательному обеспечению жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства", - сказал Кличко.

Он отметил, что, готовясь к встрече, АГУ собрала около 200 проблемных вопросов громад. В том числе те, что не были решены после прошлогоднего форума в Одессе.

"Большинство советов подчеркивают, что имеющимися объемами образовательной и медицинской субвенций не обеспечена потребность в средствах. – Из-за отсутствия адекватных нормативов и формул расчета этих объемов", - сказал председатель АГУ.

"Распределение между областями и местными бюджетами дополнительной дотации на осуществление переданных расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения расценивается как неравномерное, необъективное и предвзятое. Средств местных бюджетов не хватает и для выполнения других переданных государством в 2016-2018 годах полномочий. В частности, по осуществлению государственной регистрации, по гос-арх-строй-контролю, по предоставлению админуслуг, по обеспечению социальных программ государства, льготных перевозок", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что таким образом не соблюдается норма статьи 142 Конституции Украины, согласно которой расходы органов местного самоуправления, возникшие вследствие решений органов государственной власти, компенсируются государством.

"Это тревожная ситуация, и ее надо решать", - сказал председатель АГУ.

Он также отметил, что парламент наконец принял закон, дающий полномочия органам местного самоуправления навести порядок в сфере парковки.

"Но! Опять же, теперь мы ожидаем быстрого принятие подзаконной базы для его реализации. Без которой закон, как полагалось 27 сентября, не заработает!", - отметил Кличко.

Он также отметил важность принятия нужных на местах законов - "О жилищно-коммунальных услугах", "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и других.

"Но мы не можем воспользоваться предоставленными нам возможностями, потому что до сих пор отсутствуют предусмотренные этими законами подзаконные акты. И, я убежден, мы же не в игру играем! Если есть закон – должны быть все необходимые механизмы для его воплощения!", – подчеркнул председатель АГУ.

Кличко отметил и проблему реформирования службы в органах местного самоуправления.

"Решение этого вопроса уже два года как “зависло” по непонятным для нас причинам. – подчеркивает Кличко. По условиям труда госслужащих закон приняли. А на власть на местах махнули рукой? Это несправедливо и не способствует эффективной работе", - сказал Виталий Кличко.

Председатель Ассоциации городов Украины привлек внимание правительства, парламента и к перспективам реформы по децентрализации.

"Она постепенно приносит результаты территориальным громадам. Вместе с тем, есть острая необходимость в закреплении ее основ в Конституции Украины. - Чтобы не было отката реформы и отмены ее достижений в будущем. Ведь часть политических сил, претендующих на власть, нацелена на централизацию. Этого нельзя допустить!", – подчеркнул Кличко.

В "Дне диалога" в Тернополе принимают участие также премьер-министр Украины, члены правительства, народные депутаты, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, специальный посланник Правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, международные эксперты.