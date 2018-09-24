 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Химический выброс на крымском "Титане": пятеро украинских пограничников до сих пор в больнице


фото: REUTERS
Пятеро украинских пограничников, которых госпитализировали после химического выброса на заводе "Титан" в оккупированном Крыму, до сих пор находятся на стационарном лечении

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "112 Україна".

"Было 5 пограничников, которые нуждались в медицинской помощи. После обследования и лечения в нашем госпитале - они еще завершают лечение - они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей", - сказал Слободян.

Читайте также. Как вести себя в зоне химического выброса "Крымского титана". Советы МЗ

В общей сложности 7 сентября после химического выброса в Крыму на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник.

  • Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. С полуострова начали массово выезжать жители.
  • Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсона остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать