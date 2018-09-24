Химический выброс на крымском "Титане": пятеро украинских пограничников до сих пор в больнице
24 сентября, 2018, 10:02
Пятеро украинских пограничников, которых госпитализировали после химического выброса на заводе "Титан" в оккупированном Крыму, до сих пор находятся на стационарном лечении
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "112 Україна".
"Было 5 пограничников, которые нуждались в медицинской помощи. После обследования и лечения в нашем госпитале - они еще завершают лечение - они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей", - сказал Слободян.
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В общей сложности 7 сентября после химического выброса в Крыму на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник.
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. С полуострова начали массово выезжать жители.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсона остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
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