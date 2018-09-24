Как уберечь сердце от болезней. 5 здоровых правил Минздрава
Об этом МЗ написали на Facebook-странице.
Главные факторы, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям - это:
- избыточный вес;
- повышенное артериальное давление;
- употребление алкоголя и табака;
- низкая физическая активность;
- стресс;
- нездоровое питание;
- повышенный уровень сахара в крови.
Чтобы помочь своему сердцу и уберечь его от различных болезней, Министерство здравоохранения Украины выбрало 5 правил, с которыми это будет легче сделать.
Правильно питайтесь. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, злакам, бобовым, орехам, кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы. Максимально сократите потребление жиров, масла, сладостей, алкоголя.
Будьте физически активными. В среднем взрослый человек должен ежедневно ходить пешком на расстояние не менее 3 километров (или не менее 30 минут)
Тренируйте стрессоустойчивость. Избегайте стрессов и учитесь справляться с ними.
Также Минздрав советует отказаться от курения и алкоголя, контролировать артериальное давление, а также сахар в крови. Чтобы отслеживать изменения, врачи советуют регулярно проходить медосмотр.
- Напомним, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун нашла три способа, которые помогут уменьшить риск заболеть диабетом.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине