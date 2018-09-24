Как уберечь сердце от болезней. 5 здоровых правил Минздрава

24 сентября, 2018, 14:10

Ко Всемирному дню сердца Министерство здравоохранения Украины рассказывает о том, как уберечь сердце от опасных болезней

Об этом МЗ написали на Facebook-странице.

Главные факторы, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям - это:

избыточный вес;

повышенное артериальное давление;

употребление алкоголя и табака;

низкая физическая активность;

стресс;

нездоровое питание;

повышенный уровень сахара в крови.

Чтобы помочь своему сердцу и уберечь его от различных болезней, Министерство здравоохранения Украины выбрало 5 правил, с которыми это будет легче сделать.

Правильно питайтесь. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, злакам, бобовым, орехам, кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы. Максимально сократите потребление жиров, масла, сладостей, алкоголя.

Будьте физически активными. В среднем взрослый человек должен ежедневно ходить пешком на расстояние не менее 3 километров (или не менее 30 минут)

Тренируйте стрессоустойчивость. Избегайте стрессов и учитесь справляться с ними.

Также Минздрав советует отказаться от курения и алкоголя, контролировать артериальное давление, а также сахар в крови. Чтобы отслеживать изменения, врачи советуют регулярно проходить медосмотр.