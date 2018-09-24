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Как уберечь сердце от болезней. 5 здоровых правил Минздрава

Ко Всемирному дню сердца Министерство здравоохранения Украины рассказывает о том, как уберечь сердце от опасных болезней

Об этом МЗ написали на Facebook-странице.

Главные факторы, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям - это:

  • избыточный вес;
  • повышенное артериальное давление;
  • употребление алкоголя и табака;
  • низкая физическая активность;
  • стресс;
  • нездоровое питание;
  • повышенный уровень сахара в крови.

Чтобы помочь своему сердцу и уберечь его от различных болезней, Министерство здравоохранения Украины выбрало 5 правил, с которыми это будет легче сделать.

Правильно питайтесь. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, злакам, бобовым, орехам, кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы. Максимально сократите потребление жиров, масла, сладостей, алкоголя.

Будьте физически активными. В среднем взрослый человек должен ежедневно ходить пешком на расстояние не менее 3 километров (или не менее 30 минут)

Тренируйте стрессоустойчивость. Избегайте стрессов и учитесь справляться с ними.

Также Минздрав советует отказаться от курения и алкоголя, контролировать артериальное давление, а также сахар в крови. Чтобы отслеживать изменения, врачи советуют регулярно проходить медосмотр.

  • Напомним, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун нашла три способа, которые помогут уменьшить риск заболеть диабетом.
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